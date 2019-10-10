Минздрав призвал привлекать мигрантов для устранения дефицита врачей в РФ

Минздрав сообщил, что в России остро не хватает онкологов, психиатров, ортопедов, окулистов и врачей скорой помощи.

Как передает газета «Известия», в Министерстве здравоохранения выражают обеспокоенность из-за дефицита врачей для работы по очень многим специальностям. Так, по данным ведомства, кадровый потенциал российских медиков в настоящий момент может покрыть потребность страны во врачах только на 4%.

Для решения проблемы Минздрав выставил на общественное обсуждение проект приказа о списке профессий, обладателям которых предоставят упрощенный порядок получения российского гражданства. При этом министерство утверждает, что в случае возникновения конкуренции за место врача среди зарубежных и российских граждан список профессий будет корректироваться.

Напомним, о своем решении оставить рабочие места из-за конфликтов с руководством недавно сообщили 26 детских онкологов московского НИИ имени Блохина. При этом «Известия» тогда указывали, что всего в России работают лишь 324 таких специалиста.