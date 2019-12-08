Предполагаемый виновник ДТП со школьниками отказался от медосвидетельствования

Задержан подозреваемый в совершении ДТП в Нижнем Новгороде, при котором погибла учительница и пострадали девять детей.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области, задержан 43-летний мужчина. Отмечается, что он отказался от медицинского освидетельствования.

Инцидент произошел вечером 7 октября. По версии следствия, около 17:30 автомобиль Toyota пересек полосу встречного движения на улице Горького, столкнулся с машиной Audi и припаркованным автомобилем, который вылетел на тротуар и врезался в группу школьников 14-15 лет. Подростки направлялись в театр в сопровождении взрослых. В результате происшествия пострадали девять несовершеннолетних и двое взрослых. Одна женщина от полученных травм скончалась в больнице.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и будет избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

Накануне, 7 декабря, в Москве легковой автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый водитель, наехал на пешеходов и врезался в вестибюль станции МЦК «Окружная», в результате чего погибли три человека.