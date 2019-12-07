Смертельное ДТП на станции метро “Окружная” произошло из-за пьяного водителя

7 декабря легковой автомобиль наехал на пешеходов и врезался в вестибюль станции МЦК «Окружная». По данным столичного главка МЧС, число погибших в результате ДТП выросло до трех, сообщает «Интерфакс». Еще два человека пострадали.

Сотрудники МЧС уже провели деблокировку пострадавших из транспортного средства. Во время проведения этой операции не приходилось перекрывать движение в районе аварии.

Пресс-служба ГИБДД сообщила, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения, пишут «РИА Новости».