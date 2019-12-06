Россияне тратят на новогодний декор в среднем 4 607 рублей

Лаборатория клиентского опыта Ozon в своем исследовании электронной коммерции опубликовала примерную сумму затрат россиян на новогодний декор. По данным компании, граждане тратят на украшение своего домохозяйства в среднем 4 607 рублей, передает ТАСС.

Отмечается, что с 29 ноября по 4 декабря продажи новогодней атрибутики выросли на 760%. Эксперты отмечают, что показатели затрат превышают бюджетный минимум: согласно ценам, в этом году можно закупить все украшения вместе с елкой за 3 425 рублей, но многие готовы тратить на 34% больше.

Лидером продаж является искусственная модель ели высотой 180 сантиметров. В каждый третий заказ к ней покупатели берут елочные шары, мишуру и оберточную бумагу. На шарах предпочитают не экономить, выкладывая за них не менее 500 рублей. Особенно популярны в этом году елочные игрушки в форме оленя и голубки. На гирлянду россияне в среднем тратят 232 рубля.

Ранее сообщалось, что 53% работодателей планирует сделать 31 декабря выходным днем, хотя в производственном календаре новогодние каникулы стартуют только с 1 января.