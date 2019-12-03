53% работодателей освободят сотрудников от работы 31 декабря

Согласно исследованию HR-портала «Работа.ру», 53% работодателей в этом году намерены сделать 31 декабря выходным, хотя по календарю новогодние каникулы у россиян начнутся только 1 января.

Однако 23% опрошенных отметили, что заставят своих подчиненных отработать этот день в перспективе, пишет CitiTraffic.

51% граждан, чьи начальники не освободили день 31 декабря от работы, рассчитывают все равно взять отгул или использовать дни отпуска.

Ранее опрос портала Superjob подтверждал, что лишь половина россиян готовы работать 31 декабря.