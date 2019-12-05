Задержан экс-фигурант дела "212" Абаничев, пришедший в суд поддержать товарища

Бывший фигурант «московского дела» Сергей Абаничев был задержан в здании Тверского суда Москвы.

Туда, как сообщает «Интерфакс», Абаничев пришел, чтобы поддержать другого фигуранта того же дела — Никиту Чирцова, для которого прокурор ранее попросила 3,5 года колонии.

Отмечается, что Сергея Абаничева задержали силами находившихся на заседании Тверского суда судебных приставов, позднее передавших его полицейским. Причины задержания экс-фигуранта «московского дела» не называются.

Однако 5 декабря также стало известно, что в Москве был задержан Даниил Конон, с которого ранее, как и с Абаничева, были сняты обвинения по статье об участии в массовых беспорядках. К настоящему моменту Конона отпустили из ОВД с обязательством о явке 6 декабря. Известно, что на него был составлен протокол уже по административной статье.

Напомним, что сам Сергей Абаничев является вторым бывшим фигурантом «дела 27 июля», который обратился в суд с иском о незаконном преследовании.