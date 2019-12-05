Экс-фигуранта "московского дела" Даниила Конона задержали по дороге в ОВД

Освобожденного от уголовной ответственности по делу «212» Даниила Конона вновь задержали в Москве. Об этом в своем telegram-канале написал сам Конон, его сообщение приводит «Коммерсант».

«Везут в Тверской. Зачем было меня караулить у метро и винтить, если я ехал туда же по повестке? ...В разговоре упомянули ЦПЭ (Центр по противодействию экстремизму), мол, я в разработке», — рассказал экс-фигурант «московского дела».

Адвокат молодого человека Григорий Червонный пояснил, что Конона задержали в тот момент, когда он сам ехал в ОВД по повестке: на него составили протокол по ч. 3 ст. 20.2 КоАП (действия, повлекшие создание помех для объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры, связи, движения пешеходов или транспортных средств либо превышение норм предельной заполняемости территории).

Напомним, что летом Даниила Конона обвиняли в «массовых беспорядках» после столичных акций протеста, однако позднее эти обвинения с него были сняты. При этом СК все же усмотрел в действиях Конона признаки уже административного правонарушения.