Экс-фигурант дела "212" подал иск на полмиллиона за незаконное преследование

Сергей Абаничев стал вторым бывшим фигурантом «московского дела», обратившимся в суд с иском о реабилитации.

Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на telegram-канал главы ассоциации «Агора» Павла Чикова.

Напомним, менеджер по продажам Сергей Абаничев ранее обвинялся в массовых беспорядках и насилии в отношении полиции. Он находился под арестом в течение месяца, а затем был отпущен, поскольку Следственный комитет не обнаружил в его действиях состава преступления.

Теперь, по словам Павла Чикова, Абаничев требует компенсировать ему моральный вред в размере 500 тысяч рублей. Интересы экс-фигуранта «московского дела» в суде представляет адвокат «Агоры» Светлана Сидоркина.

Отметим, что Сергей Абаничев является уже вторым из бывших обвиняемых по данному делу, кто подал иск о реабилитации. Ранее это уже сделал волонтер штаба Любови Соболь Алексей Миняйло, который потребовал у Минфина России 1,5 млн рублей в счет возмещения вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием.