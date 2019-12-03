Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках в окончательном чтении

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон об электронных трудовых книжках, внесенный правительством.

Согласно нововведению, в электронные данные о трудовой деятельности будет входить, в частности, информация о месте работы гражданина, его трудовой функции, переводах на другую работу, а также о прекращении трудового договора с указанием основания и причины увольнения.

Работодатели обязаны в письменной форме до конца июня 2020 года уведомить об изменениях всех сотрудников. Отмечается, что каждый работник сможет выбрать между традиционной трудовой книжкой и предоставлением сведений в электронном виде. Сделать это можно будет путем подачи письменного заявления до 31 декабря 2020 года включительно. Если этого не произойдет, работодатель продолжит вести трудовую книжку. Лица, которые не смогут в до конца 2020 года подать работодателю одно из таких заявлений, смогут сделать это в любое другое время.

Работник, отдавший предпочтение предоставлению сведений в электронном виде, получит трудовую книжку «на руки» и будет освобожден от ответственности за ее ведение и хранение.

Формирование данных о трудовой деятельности граждан, впервые поступающих на работу после 31 декабря 2020 года, будет осуществляться в электронном виде, трудовые книжки оформляться не будут.

Закон должен вступить в силу 1 января 2020 года.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что переход на электронные трудовые книжки будет носить добровольный характер.