Переход на электронные трудовые книжки будет носить добровольный характер

Комитет Госдумы по труду и соцполитике накануне одобрил принятие во втором чтении закона о переходе на электронные трудовые книжки с учетом требований, по информации газеты «КоммерсантЪ», Главного правового управления президента, где настояли на отмене автоматического перевода на неё.

Согласно внесенным корректировкам, работодатели должны будут официально уведомить своих сотрудников после 1 июля 2020 года о возможности перехода на электронную форму ведения трудовых книжек, а в случае отказа продолжить работать с аналоговой версией документа. Ранее предполагалось, что работник должен написать заявление об отказе на перевод на электронную версию, либо он будет переведен на неё автоматически.

Как сообщает газета со ссылкой на источник, в Главном правовом управлении президента такое изменение посчитали важным, так как переход «негативно сказаться на реализации его прав», связанных с документальным подтверждением сведений о трудовой деятельности работника. Как предполагает издание, решение связано с обеспокоенностью ведомства уровнем компьютерной грамотности граждан и их способностью сохранить бумажную книжку, которая может пригодится для учета в базе ПФР.

Несмотря на возможное увеличение расходов бизнеса, депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин не оценивает поправки как существенные, так как «большая часть легально занятых, около 30 млн человек, работают в госсекторе и в крупных частных госкорпорациях, и вряд ли их работодателям будет трудно получить от них заявления на переход».