В карельской ИК-9 не выявили нарушений после проверок по сообщениям СМИ о пытках

Прокуратура Карелии не нашла нарушений в петрозаводской колонии №9 в ходе проверки информации СМИ о пытках заключенных.

Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Проверка показала, что порядок и условия отбывания наказания в учреждении организованы в соответствии с требованиями закона, осужденным созданы надлежащие материально-бытовые условия», – говорится в сообщении.

Уточняется, что проверку проводили прокурор Карелии, уполномоченный по правам человека и общественные наблюдатели, которые обошли все общежития отрядов и штрафных помещений исправительного учреждения.

Осужденным предлагалось заявить о нарушениях, однако никаких жалоб на действия администрации колонии не поступило, подчеркивается в пресс-релизе. Сообщается, что 16 заключенных в ходе личного приема «поставили вопросы об обжаловании их приговоров, о переводе для отбывания наказания по месту регистрации, а также по вопросам медико-санитарного обеспечения». Отмечается, что проверка была проведена после публикаций в СМИ.

«Комиссия констатирует, что фактов применения к лицам, отбывающим наказание в ФКУ ИК-9 УФСИН России по Республике Карелия, незаконных мер физического воздействия в ходе проверки не установлено, жалоб от осужденных по таким фактам не поступило», – передает пресс-служба прокуратуры.

В сентябре издание «Медиазона» сообщило о пытках в отношении заключенных карельской ИК-9. Начальник исправительного учреждения Иван Савельев подал в Следственный комитет заявление, в котором обвинил журналистку Аллу Константинову в клевете и оскорблении представителя власти. Ведомство отказало в возбуждении дела.

В октябре в Сети появилось видео, на котором мужчины, похожие на Савельева и его заместителя Ивана Ковалева, избивают осужденного. После этого СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий.