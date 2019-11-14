СК не нашел клеветы в адрес Ивана Савельева в статье о пытках в ИК-9

Управление Следственного комитета по Карелии отказало начальнику ИК-9 Ивану Савельеву в возбуждении уголовного дела против журналистки «Медиазоны» Аллы Константиновой и осужденного Рубена Погосяна, не найдя в опубликованной статье о пытках в колонии «Я висел, как окорочок» клеветы, передает само издание.

При этом в СК считают, что слова Погосяна, который назвал Савельева «конченым животным» и «сталинским энкавэдешником», могут иметь «признаки административного правонарушения» по статье об оскорблении.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Савельев также потребовал от Минюста лишить адвоката Виктора Молодежникова, чьи подзащитные сообщили о пытках, лицензии. Также замглавы ФСИН России Валерий Максименко заявлял, что, «вне всякого сомнения, Савельев будет уволен и отдан под суд, если на видео [где пытают заключенных] действительно он».

Пока Савельев лишь был отстранен и ушел в отпуск, отмечает издание.