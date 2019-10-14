В Карелии возбудили уголовное дело по видеозаписи с избиением заключенного ИК-9

СК возбудил уголовное дело после публикации видео с избиением заключенного в исправительной колонии №9 в Петрозаводске.

В сообщении пресс-службы СК по Карелии говорится, что дело возбуждено по «размещенной в СМИ информации» о незаконных действиях сотрудников колонии.

Внимание следователей привлекла видеозапись, сделанная в феврале 2014 года. На ней сотрудники ИК-9, «явно выходя за пределы должностных полномочий», наносят «множественные удары руками и ногами» одному из заключенных.

На тот момент должность заместителя начальника исправительного учреждения занимал Иван Савельев, отмечает «Медиазона», опубликовавшая в сентябре материал о пытках в ИК-9.

Видео появилось на YouTube-канале «Говори правду» 12 октября. По данным «Медиазоны», на нем фигурируют Савельев и его заместитель Иван Ковалев.

Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 3 статьи 286 УК («Превышение должностных полномочий с применением насилия»).

О подозреваемых и задержанных пока ничего не сообщается.