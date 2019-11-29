Столичные суды второй день подряд эвакуируют из-за сообщений о бомбах

Порядка 300 человек были выведены из Мосгорсуда во время рассмотрения жалобы Ивана Голунова на бездействие СКР.

Напомним, накануне, 28 ноября, Sobesednik.ru писал, что из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва в Москве и Санкт-Петербурге были эваукированы несколько судов.

Как передает «Интерфакс», «минирования» столичных судов продолжаются и в пятницу, 29 ноября. Так, срочная эвакуация из-за сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве прервала рассмотрение в Мосгорсуде жалобы журналиста Ивана Голунова на бездействие следователей СКР, которые расследуют дело о подбрасывании ему наркотиков. По данным корреспондента агентства, всего из здания вывели около 300 человек.

Кроме того, информация о минировании поступила также в Басманный суд, в «Новинский пассаж» и в здание на улице Кржижановского, где расположен Черемушкинский суд и УВД по ЮЗАО.