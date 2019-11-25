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Обвиняемый в гибели 39 человек признался, что больше года перевозил мигрантов

Общество
18:01, 25 ноября 2019

В Великобритании обвиняемый в гибели 39 человек 25-летний Мо Робинсон признал свою вину в организации канала нелегальной иммиграции в страну, передает «Русская служба Би-би-си».

По словам Робинсона, он занимался этим с 1 мая 2018 года до 24 октября 2019 года, когда был арестован, при этом получая деньги криминального происхождения

Робинсон также обвиняется в организации нелегальной иммиграции и контрабанде. По данным следствия, канал был частью мировой сети. Как сообщал ранее Sobesednik.ru, погибшие были из Вьетнама, где ранее были задержаны 11 человек по подозрению в причастности к преступлению. 

В Великобритании в связи с этим делом также был арестован 23-летний Кристофер Кеннеди, обвиняемый в организации нелегальной иммиграции людей в Британию с целью их эксплуатации, а ещё трое подозреваемых были освобождены под залог.

Брат одной из погибших девушек заявил изданию, что заплатил 30 тысяч фунтов за транспортировку сестры на территорию Британии.

Теги: Миграция

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