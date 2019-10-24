Борис Джонсон прокомментировал смерть 39 граждан Китая в графстве Эссекс

39 людей, найденных мертвыми в фуре в британском графстве Эссекс, оказались гражданами Китая, сообщает «Русская служба Би-би-си».

Также стало известно имя задержанного водителя фуры, им оказался 25-летний житель Северной Ирландии Мо Робинсон. Его связь с жертвами пока не установлена, он продолжает пребывать под арестом.

Как пишет издание, среди погибших были 38 взрослых и один подросток, при этом по данным Sky News 31 из них были мужчины и 8 женщины.

Личности погибших пока не устанавливаются: как объяснили в полиции Эссекса, это будет сделано только после осмотра каждого из них коронером.

По данным полиции, фура была зарегистрирована в Болгарии. Она прибыла в Великобританию из бельгийского порта Зебрюгге в порт Пурфлит на реке Темза. Напомним, накануне стало известно, что задержанный водитель грузовика родом из Северной Ирландии, а в Англию прибыл последний раз через валлийский порт Холихед.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что «потрясен» случившимся, и заявил, что виновные в преступлении «должны быть найдены и преданы суду».