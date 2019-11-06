Один из фигурантов дела о 39 трупах в грузовике в Англии ранее проживал в РФ

Один из задержанных по делу о гибели 39 мигрантов в Англии ранее нелегально перевозил вьетнамцев через Россию.

Ранее Sobesednik.ru писал, что обнаруженные мертвыми в грузовике-рефрижераторе в Великобритании 39 человек оказались вьетнамцами, ехавшими в Европу через Китай.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на вьетнамское правительственное издание Tuoi Tre, в настоящее время полиция Вьетнама задержала по подозрению в причастности к гибели этих нелегальных мигрантов 11 человек.

Двое из них были обнаружены в провинции Нгеан, еще девятеро задержаны во вьетнамской провинции Хатинь. Всем им предъявили обвинения в организации контрабанды людей.

Кроме того, издание подчеркивает, что один из фигурантов данного дела раньше проживал в России. Это позволяло ему нелегально переправлять людей в европейские страны через РФ.