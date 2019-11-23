Руководство МЧС могут запретить привлекать к ответственности за гибель людей

МЧС предлагает не привлекать к ответственности руководителей служб из-за гибели людей при «оправданном риске» спасателей.

Законопроект, разработанный ведомством, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, передает ТАСС.

По мнению авторов инициативы, необходимо оградить от привлечения к ответственности «за причинение ущерба, вреда здоровью спасаемых граждан, спасателей, а также в случае их гибели, вследствие правомерных действий в условиях оправданного риска и (или) крайней необходимости», руководителей аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований.

В документе указано, что под понятие «оправданный риск» подпадают действия, «требующие незамедлительного реагирования спасателя, направленные на спасение жизни и здоровья пострадавших в результате аварии лиц в условиях проведения аварийно-спасательных работ, когда есть основания полагать, что такое спасение возможно, и реализуемые с угрозой для жизни и здоровья или приведшие к гибели пострадавших и (или) самого спасателя».

Соответствующие изменения предлагается внести в закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в последнее время наметилась тенденция обвинения в гибели спасателей руководителей горноспасательных работ. В частности, разработчики инициативы указывают на ситуацию вокруг аварии на шахте «Распадская» в 2010 году, унесшей жизни 91 человека.