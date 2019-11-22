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Военная прокуратура заявила о росте числа насильственных преступлений командиров

Общество
16:20, 22 ноября 2019

В Главной военной прокуратуре сообщили о росте насильственных преступлений со стороны командиров по отношению к своим подчиненным. По данным ведомства, с начала этого года зафиксировано 100 таких случаев, сообщает «Интерфакс».

«В действительности одной из причин насилия является отсутствие твердых навыков работы с подчиненными, которые в том числе обусловлены недостатком профессиональной подготовки курсантов военных училищ», — заявил заместитель главного военного прокурора Сергей Скребец во время своего выступления в Совете Федерации. 

По его словам, зачастую это связано с невыполнением командирами требований устава, а сами они оправдывают свои действия «якобы недостаточностью уставных полномочий».

Он также отметил, что наблюдается рост посягательств на военное имущество и «бюджетные средства». 

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