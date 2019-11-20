Депутаты разрешили ректорам МГУ и СПбГУ находиться на своих должностях бессрочно

Госдума приняла поправку о снятии возрастных ограничений для нахождения в должности ректоров двух главных вузов России.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Предельный возраст для пребывания в должности ректора вуза составлял 65 лет, по представлению ученого совета он может остаться на должности до 70. Закон, регламентирующий работу Московского государственного университета (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), давал президенту право дважды продлевать срок нахождения ректора на должности на срок пять лет. Таким образом, предельный возраст ректоров двух главнейших вузов страны составлял 80 лет.

Поправка вычеркивает из закона о МГУ и СПбГУ слово «дважды». Теперь глава государства может продлевать полномочия ректоров этих вузов без ограничений по возрасту.

Ректор МГУ Виктор Сдовничий родился 3 апреля 1939 года. Он возглавляет МГУ с 1992 года, последний раз его полномочия продлевались в декабре 2014 года на пять лет, срок его полномочий заканчивается через месяц, в декабре 2019 года. Ректор СПбГУ Николай Кропачев родился 8 февраля 1959 года, сейчас ему 60 лет.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в МГУ создали петицию против принятия поправок, позволяющих продлевать полномочия ректора неограниченное число раз, которые были одобрены Госдумой в первом чтении этим летом.