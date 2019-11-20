Дело двух сестер Хачатурян может быть рассмотрено судом присяжных

СК закончил предварительное расследование в отношении сестер Хачатурян, ознакомив адвокатов девушек с материалами дела.

Как передает «Интерфакс», во вторник, 19 ноября, представители защиты сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершили ознакомление с материалами уголовного дела, после чего выдвинули ряд ходатайств.

В частности, юристы просят прекратить уголовное производство и выражают надежду на то, что Генпрокуратура, куда материалы дела отправятся для подтверждения обвинительного заключения, с ним не согласится.

«Мнение защитников о необходимости прекращения уголовного дела основано на том, что гибель Михаила Хачатуряна произошла в рамках необходимой обороны после многолетних истязательств, побоев и сексуального насилия с его стороны», — говорится в совместном заявлении адвокатов Алексея Липцера, Мари Давтян, Ярослава Пакулина и Алексея Паршина.

При этом на случай, если данное ходатайство будет отклонено, адвокатами двух сестер Хачатурян был подан еще один запрос — о рассмотрении дела в суде с участием присяжных заседателей.

Однако подчеркивается, что дело младшей из сестер выделено в отдельное производство, и судом присяжных рассматриваться не может. «В настоящее время из основного дела, выделены материалы в отношении младшей сестры, так как ранее она была признана экспертами невменяемой в момент инкриминируемого ей преступления. Ее дело будет рассматриваться отдельно и без участия присяжных заседателей», — сообщили адвокаты.