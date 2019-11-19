Как провал "мусорной реформы" довёл российский город до ЧС

Дожили: впервые объявлен режим чрезвычайной ситуации в отдельно взятом городе в связи с невывозом мусора.

Сначала в Бийске заполнились все мусорные урны и бачки. Потом рядом с ними стали возникать кучи мусора в пластиковых пакетах. А когда на отходах уже совсем по-хозяйски обосновались крысы и вороны, на проблему наукограда обратил внимание и федеральный центр.

Оказалось, что коллапс возник из-за провала мусорной реформы – конфликта регионального мусорного оператора и владельца полигона, а также бездействия управляющих компаний и коммунальщиков.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин назвал российские регионы, где вероятны подобные ситуации: Алтайский край и Республика Алтай, Челябинская, Томская, Магаданская, Новосибирская, Волгоградская, Курская и Новгородская области, Тува, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Дагестан, Бурятия и Северная Осетия. То есть почти везде – от Урала до Северного Кавказа.

Мусорная реформа стартовала в России 1 января 2019 года, продвигается с трудом и критикуется с разных сторон. Мусорные операторы жалуются на неплатежи: от юридических лиц они достигают 65–70%, население недоплачивает 20–35%. Осуждать неплательщиков, например, в Бийске сложно: а за что им платить?

При этом глава госкомпании «Российский экологический оператор», который заправляет всей реформой, признался, что получает зарплату около 950 тысяч рублей в месяц. Бюджет РЭО на 2019 год – 991 млн рублей. В компании 263 ставки. Даже если фонд оплаты труда составляет только половину бюджета, средняя зарплата выходит более 150 тысяч рублей, включая самых мелких клерков и охрану.

Ну хоть понятно, кому на данном этапе польза от мусорной реформы.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №44-2019 под заголовком «Мусор от реформы».