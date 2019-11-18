ЕСПЧ оштрафовал Россию на 2 тысячи евро за невнимательное использование терминов

В ЕСПЧ вынесено решение по делу Владимира Коробова, осужденного российским судом за убийство и ограбление. Страсбургский суд признал, что следователь опубликовал в газете «Южно-Уральск» информацию, в котором называл Коробова виновным в совершении убийства с особой жестокостью, хотя решение суда еще не вступило в силу.

Заключенный требовал признать, что российские судебные власти нарушили в отношении него правило презумпцию невиновности. В частности, следователь в своих текстах заявил, что Коробов обвинялся в преступлении, совершенном с особой жестокостью, хотя в итоговом вердикте с него сняли отягчающие обстоятельства.

«Национальные суды не уделяли достаточного внимания тому факту, что на момент публикации статей осуждение соответствующего лица еще не было окончательным, а потому любое утверждение относительно его вины должно было быть сделано с оговоркой», — цитирует решение ЕСПЧ Агентство правовой информации.

Суд обязал Россию выплатить Коробову 2 тысячи евро в качестве моральной компенсации. При этом ЕСПЧ отметил, что власти вправе информировать граждан об уголовных расследованиях, но при этом они обязаны быть корректнее в использовании терминов.