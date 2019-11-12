На нелегальной свалке в Очаково задержали более 120 мигрантов

Генпрокуратура и прокуратура Москвы нашли в промзоне «Очаково» незаконную свалку и 39 бытовок, в которых жили мигранты-нелегалы.

Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, передает «Интерфакс».

В сентябре проверить промзону просили активисты Гринпис России. По их словам, местные жители жаловались на загрязнение воздуха. Экологи провели замеры, результаты которых направили в надзорное ведомство.

В ходе проверки выяснилось, что самовольную свалку устроили несколько коммерческих организаций. В отношении фирм возбуждено 23 административных дела, их руководителям внесено семь представлений об устранении нарушений.

По словам Куренного, мусор на свалке разлагался и поджигался; не исключено, что происходило самовозгорание. Каких-либо специальных объектов для сжигания найдено не было. «В настоящее время специализированными организациями и службы города на границах промзоны организовали круглосуточный мониторинг состояния атмосферного воздуха», – рассказал представитель надзорного ведомства. По его словам, сейчас в районе состояние воздуха в пределах нормы и не представляет опасности для жителей.

Сообщается также, что на территории промзоны обнаружили 39 незаконно установленных бытовок, в которых проживали иностранцы, не имеющие права находиться на территории РФ. Полицейские задержали 126 иностранных граждан, на 86 из них составлены протоколы о нарушениях миграционного режима. По мнению прокуратуры, 17 из задержанных работали в Москве незаконно.