В Кремле не увидели ничего необычного в засекречивании "дела Голунова"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал решение следствия засекретить материалы по делу Ивана Голунова.

Напомним, о том, что материалы уголовного дела, по которому обвиняемым проходил журналист издания «Медуза» Иван Голунов, были засекречены, стало известно накануне, 11 ноября. Такое решение следствие объяснило тем, что эти сведения составляют государственную тайну.

Комментируя данную информацю, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле решение следствия засекретить «дело Голунова» не вызвало никаких вопросов.

По словам представителя президента, СК имеет право в определенных случаях засекречивать дела, основываясь на установленных критериях. При этом для принятия соответствующего решения следствию не требуется согласование президента.

«В данном случае президент вообще не может вмешиваться в следственные процедуры», — подчеркнул он.