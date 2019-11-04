"ВКонтакте" тестирует новую функцию по борьбе с оскорблениями

Соцсеть «ВКонтакте» в День народного единства решила протестировать функцию по борьбе с оскорблениями в комментариях.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу социальной сети, эксперимент должен продлиться сутки.

Отмечается, что новая функция поможет защитить подростков от издевательств и предотвратить травлю по национальному признаку.

«Когда пользователь пишет комментарий, алгоритмы определяют, есть ли в тексте признаки оскорблений. Если да, автор получает совет не тратить время на агрессию и отказаться от обидной реплики», — говорится в сообщении.

В пресс-службе «ВКонтакте» напомнили, что пользователи всегда могут сообщить об оскорбительных публикациях в службу модерации соцсети.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что «ВКонтакте» запустит «умную» ленту для защиты от спойлеров к фильму «Звездные войны».