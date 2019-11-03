Текущий год может стать самым теплым за последние 128 лет

В Гидрометцентре считают, что 2019 год может оказаться самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений в России.

Как отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, летние месяцы и сентябрь стали самыми жаркими на Северном полушарии Земли за всю историю регулярных наблюдений, то есть с 1891 года. «Сегодня, по самым последним расчетам, октябрь тоже оказался самым теплым месяцем за всю историю наблюдений. Теперь от ноября и декабря зависит, станет ли 2019 год самым теплым в истории», — передает ТАСС слова синоптика.

Вильфанд отметил, что 2019 год пока уступает лишь 2016 году. Тогда наблюдался эффект Эль-Ниньо — циклического повышения температуры воды, возникающего в экваториальной части Тихого океана.

Ранее руководитель Гидрометцентра сообщал, что предстоящая зима готовит россиянам температурный режим в пределах нормы или даже несколько теплее.