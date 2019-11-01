Температуры грядущей зимы в России будут в пределах или выше нормы

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился прогнозом погоды на зиму: по его словам, грядущий сезон готовит россиянам температурный режим в пределах нормы или даже несколько теплее, передает слова специалиста «Интерфакс».

То же касается осадков: они будут близки к обычным значениям. Их дефицит возможен только на юге европейской территории России. Избыток осадков может наблюдаться в Сибири и на Таймырском полуострове.

Во время пресс-конференции Вильфанд охарактеризовал грядущую зиму как «розовую», но отметил, что призвал бы аккуратнее обращаться с такой неформальной терминологией. Таким цветом на метеорологических картах помечаются территории, на которых климатические показатели соответствуют нормальным значениям или близки к ним.