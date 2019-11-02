Виктор Садовничий рассказал об интересе к делу Азата Мифтахова

Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий впервые высказался о деле арестованного аспиранта мехмата Азата Мифтахова.

«В Российской Федерации признать человека виновным может только суд. Я несколько раз интересовался прохождением этого дела. Азату Мифтахову и его семье сейчас тяжело, но я уверен, что правоохранительные органы в ближайшее время объективно разберутся во всех обстоятельствах и суд вынесет справедливое решение», — цитирует «Интерфакс» ректора МГУ.

По словам Садовничего, он в курсе следственных действий по делу, а также того интереса, который оно вызывает у общественности. Вместе с тем ректор вуза подчеркнул, что не может судить «о наличии или отсутствии» вины Мифтахова, поскольку не имеет доступа к материалам уголовного дела.

Обвинение 25-летнему Азату Мифтахову было предъявлено 25 октября. По версии следствия, молодой человек причастен к нападению на офис «Единой России» в московском районе Ховрино 30 января 2019 года.

Аспиранта задержали 1 февраля, но через неделю отпустили. Позже он снова был задержан по делу о хулиганстве. Сам Мифтахов отрицает свою причастность к инциденту.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что студенткам МГУ, организовавшим сбор подписей в поддержку Азата Мифтахова, пригрозили проблемами с пересдачей зачетов.