Собиравших подписи за Мифтахова студенток МГУ обвинили в подделке медсправок

Студенткам МГУ, организовавшим сбор подписей в поддержку арестованного аспиранта Азата Мифтахова, грозит отчисление.

Об этом сообщает «Дождь». Уточняется, что соответствующие предупреждения получили студентки четвертого курса факультета журналистики МГУ Марина Ким и Фариза Дударова. По словам последней, в день сбора подписей на каждом этаже здания журфака дежурила охрана, а замдекана объявила им, что студентки занимаются запрещенной уставом политической агитацией, и пообещала, что у девушек будут проблемы с пересдачами.

Через несколько дней на пересдаче один из преподавателей заявил, что его попросили не ставить студенткам зачет. Другой сотрудник вуза сообщил, что девушками «заинтересовались люди извне», пояснив, что якобы «администрация хочет выслужиться их отчислением перед верхами». Дударовой и Ким порекомендовали взять академический отпуск.

В самом университете между тем заявили, что претензии к студенткам связаны с подделкой ими медицинских справок при подаче заявлений на оформление академического отпуска, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу журфака МГУ: по этой причине Ким и Дударову вызвали на комиссию по студенческим делам.

По словам Дударовой, она и Ким не внесены в официальный список студентов, приглашенных на комиссию: «Мы не понимаем, почему факультет скрывает от других студентов, что нас тоже будут отчислять».

Отметим, комментарий пресс-службы факультета в цитате РБК не упоминает об обвинениях в давлении на студенток и преподавателей.

Между тем студенты и выпускники факультета написали открытое письмо в защиту студенток, его опубликовало издание «Докса». В обращении к декану журфака Елене Вартановой и другим сотрудникам университета говорится, что происходящее может быть расценено как запрет на студенческую солидарность.

В письме также указывается на то, что в уставе МГУ и в правилах внутреннего распорядка нет никакого пункта о запрете политической деятельности. «Мы также не можем оставить без внимания информацию Инициативной группы МГУ о том, что для отчисления Марины и Фаризы было якобы оказано давление на как минимум одного преподавателя, чтобы он поставил девушкам "незачет" на пересдаче, который бы означал, что студентки не смогли закрыть задолженности по учебным курсам», – отмечается в письме.

Аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова, которого подозревают в поджоге офиса «Единой России», задержали в феврале. В мае он сообщил об угрозах со стороны людей, представившихся сотрудниками правоохранительных органов. Они предложили поговорить «неформально», а после отказа пообещали возбудить второе уголовное дело.