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Командирам воинской части, где солдат расстрелял сослуживцев, грозит увольнение

Общество
12:05, 02 ноября 2019

Глава Минобороны назвал трагедию в Забайкалье, где военнослужащий расстрелял своих сослуживцев, вопиющим преступлением.

Как сообщает РБК со ссылкой на два источника, министр обороны Сергей Шойгу на закрытом совещании в Минобороны по итогам расследования инцидента жестко раскритиковал работу командиров воинской части. По его словам, «при надлежащем исполнении» должностными лицами приказов Рамиль Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.

Сообщается, что министр обороны назвал произошедшее вопиющим преступлением и поручил оказать максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании, по результатам которого все допустившие халатность лица могут быть привлечены к ответственности вплоть до увольнения.

Кроме того, по словам одного из источников издания, Шойгу поручил подготовить предложения «о комплектовании подразделений охраны и немедленного реагирования, выполняющих задачи в составе подразделения от трех суток и более», только военнослужащими-контрактниками.

Напомним, трагичекий инцидент в воинской части в ЗАТО Горный Забайкальского края произошел 25 октября. Военнослужащий Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия во время смены караула. Восемь человек скончались, еще двое получили ранения.

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