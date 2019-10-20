Три человека задержаны по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае

Источники в правоохранительных органах сообщают о задержании двоих сотрудников и директора ООО «Сисим», которому принадлежала прорвавшаяся в Красноярском крае дамба, сообщает ТАСС.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, а глава ведомства направил в регион криминалистов центрального аппарата СК. В красноярском офисе «Сисим» уже прошли обыски с изъятием необходимых для следствия документов.

Согласно данным «СПАРК», директором «Сисим» является Максим Ковальков. Компания входит в холдинг «Сибзолото». ФГИС «Единый реестр проверок» Генпрокуратуры РФ сообщает, что в холдинге неоднократно выявлялись нарушения. В частности, речь шла о выбросах вредных веществ в воздух и несоблюдении календарного графика промывки запасов на объектах золотодобывающей артели. Известно также, что прорвавшаяся дамба была временной и нигде не зарегистрирована.

Напомним, в результате происшествия в поселке Щетинкино затопило два общежития. 15 человек погибли, еще шестеро числятся пропавшими.