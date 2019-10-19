Число пропавших без вести после обрушения дамбы в Красноярском крае сократилось

Спасателям удалось найти семерых из тринадцати пропавших без вести после прорыва дамбы под Красноярском.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Красноярскому краю. Судьба шестерых рабочих остается по-прежнему неизвестной. Поисковые работы будут продолжаться в круглосутоном режиме.

Поврежденная дамба принадлежит холдингу «Сибзолото», где прошли обыски. Сообщается, что она была построена с массой нарушений и не числится в Ростехнадзоре.

Напомним, прорыв плотины в районе посёлка Щетинкино Курагинского района на реке Сейбе произошел 19 октября около шести часов утра по местному времени (02:00 по московскому). По последним данным, в результате аварии погибли 15 человек.

На территории Курагинского района Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации.