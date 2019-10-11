Российские эксперты выявили нарушения во всех слабоалкогольных коктейлях

Роскачество впервые в своей истории обнаружило нарушения во всех без исключения образцах исследуемой категории товаров.

Речь идет о так называемых пивных напитках, под которыми производители маскируют слабоалкогольные коктейли, сообщает Ura.ru.

В ходе первого этапа исследования была протестирована продукция семи брендов по 27 показателям. «Впервые за всю историю исследований Роскачества ни один из исследованных продуктов не соответствовал ГОСТу по органолептическим показателям», – говорится в сообщении Роскачества.

Среди прочего выяснилось, что напитки не соответствовали требованиям по содержанию пивного сусла, которое должно составлять не менее 40%.

Специалисты отметили, что в России отсутствуют четкие идентификационные признаки пивных напитков, из-за чего потребители вводятся в заблуждение.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что крафтовое пиво может в скором времени оказаться фактически запрещено в России из-за вступления в силу нового регламента Евразийского экономического союза.