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Крафтовое пиво может быть запрещено из-за регламента ЕАЭС, сообщает Росстандарт

Общество
13:07, 08 октября 2019

В Росстандарте предупредили, что в связи с вступлением в силу в 2021 году нового регламента Евразийского экономического союза в России могут перестать делать крафтовое пиво.

Регламентом возможность его производства не предусматривается. С начала 2021 года пиво будет в обязательном порядке содержать не менее 80% солода, 2% сахаросодержащих продуктов, а остальное останется под несоложеное сырье. При этом в ведомстве отмечают, что возможности для создания нового стандарта для такого напитка нет из-за очень разных рецептов его производства.

Как отмечает РБК, чаще всего крафтовое пиво производят малые пивоварни, используя оригинальные рецепты. 

Пивовар Михаил Пихур заявил в комментарии радиостанции «Говорит Москва», что в данном случае речь идет «о вытеснении с рынка крафтовиков», то есть малые пивоварни. «Борьба с малым бизнесом идёт в стране. Это всё вытеснение малого бизнеса», — продолжает он.

Пихур также отметил, что само понятие «крафтовое пиво» в законе отсутствует, что подтверждает и член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин, передает «КоммерсантЪ». По его мнению, правило, наоборот, затронет главным образом крупных производителей.

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