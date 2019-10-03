Житель города Бор оделся в мусор, чтобы обратить внимание на незаконную свалку

2 октября на улицах города Бор в Нижегородской области был замечен гражданин, одетый в костюм из мусора, сообщает портал «Нижегородская правда».

Так молодой человек в наряде из пластиковых отходов пытался привлечь внимание общественности и городской администрации к теме организации незаконной свалки в городском районе Малое Пикино. Некоторое время устроитель акции пикетировал здание городской администрации с плакатом «Утилизируй отходы правильно».

Сообщается, что экоактивист не просто ходил по городу в причудливом виде, но и собирал попадавшийся по пути мусор, который рассортировал по контейнерам раздельного сбора на финальной точке своего маршрута.

О свалке в районах Малого и Большого Пикино местные СМИ начали говорить еще весной. В августе ГТРК «Нижний новгород» сообщала, что одна из свалок в микрорайоне начала тлеть, а другую, законсервированную 50 лет назад, раскопали неизвестные. У последней была порвана гидроизоляция, и теперь токсичные отходы могут попасть в сточные воды.