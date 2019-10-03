Двое школьников из Саранска сбежали в Чернобыль после просмотра сериала НВО

Информация о пропаже двух девятилетних мальчиков поступила в дежурную часть отдела полиции в Саранске вечером 2 октября.

Беглецов обнаружили в центре города через полтора часа после обращения родителей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Мордовии. При себе у детей были рюкзаки с вещами первой необходимости.

Как выяснилось, мальчики пришли домой после школы, переоделись и ушли в неизвестном направлении. Один из них оставил родителям записку, в которой сообщил о том, что уехал.

В полиции отметили, что оба ребенка из благополучных семей, ранее из дома они не убегали.

Сериал «Чернобыль», созданный американским телеканалом HBO, вышел в мае 2019 года. После этого интерес к Чернобыльской АЭС, особенно среди любителей экстремального туризма, резко возрос.