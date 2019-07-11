Полиция Украины задержала россиянина и двоих британцев в Чернобыльской зоне

Трое «сталкеров» около суток пробыли на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в Украине.

Как передает «Интерфакс», украинская полиция сообщила о задержании в зоне отчуждения в Чернобыле троих «сталкеров». Отмечается, что один из них является гражданином России, двое других — британцы.

По данным полицейских, задержанные проникли на территорию запретной зоны с целью экстремального туризма и пробыли там в течение суток.

Напомним, интерес общественности к зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возрос после выхода на экраны сериала «Чернобыль» телеканала HBO.