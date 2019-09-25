Юрий Чайка приказал провести проверки лесной отрасли в регионах

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка сообщил о планах проведения масштабных проверок в региональной лесной отрасли в первой половине 2020 года, передает «Интерфакс».

Приказ о подготовке к прокурорским проверкам Чайка отдал во время совещания с участием глав и руководителей надзорных ведомств сибирских регионов в Красноярске. Он потребовал дать оценку работе местных властей по лесоустройству, в частности обратить внимание на законность распоряжений лесными участками и оценить, насколько эффективно местные чиновники и надзорные ведомства мониторят эту сферу.

Генпрокурор обратил внимание на низкую раскрываемость дел по незаконной вырубке леса. Он призвал региональных прокуроров добиваться ответственности чиновников за лесные преступления. По его словам, до суда доходит только треть дел по незаконному обороту леса и лишь 5% дел об уничтожении.

В начале августа в Генпрокуратуре сообщали о выявлении фактов намеренного поджога леса в Иркутской области для сокрытия фактов незаконной рубки.