Для изучения случаев перегрузки на шасси SSJ 100 создана рабочая группа

Авиакомпания «Ямал» выявила факты превышения вертикальных перегрузок при взлетах и посадках на шасси самолетов SSJ 100.

Как пишет «Коммерсантъ», менее чем за три недели, в период с 18 августа по 8 сентября, в аэропорту Нового Уренгоя датчики на воздушных суднах SSJ «Ямала» семь раз регистрировали повышение показателя вертикальных перегрузок на шасси самолетов, выполнявших взлетно-посадочные операции. Отмечается, что хотя данные не превышали критический уровень, выявленные случаи могут указывать на наличие факторов, которые могут привести к перегрузке шасси.

В аэропорту Нового Уренгоя заявили, что проведенная 12 сентября проверка Ространснадзора не выявила отклонений от норм безопасности на взлетно-посадочной полосе аэровокзала. Отмечается также, что у других перевозчиков никаких перегрузок выявлено не было.

В данный момент «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя создали рабочую группу для детального изучения ситуации, передает ТАСС со ссылкой на совместное заявление компаний. В нее будут входить представители АО «Гражданские самолеты Сухого», производящего SSJ 100.

Напомним, недостатки конструкции шасси самолета Sukhoi Superjet 100 рассматривались в качестве возможной версии катастрофы в аэропорту Шереметьево 5 мая.