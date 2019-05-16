Недостатки конструкции самолета Sukhoi Superjet 100 рассматриваются в качестве возможной версии катастрофы в Шереметьево.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на близкий к расследованию источник, в качестве одной из возможных причин катастрофы в аэропорту Шереметьево, унесшей жизни 41 человека, эксперты называют недостатки конструкции самолета SSJ-100.

Отмечается, что просчет при проектировании мог привести к поломке шасси и воспламенению топливных баков.

«При посадке SSJ в Шереметьево сломавшиеся шасси привели к повреждению топливных баков, утечке керосина и воспламенению. Таким образом, это может являться просчетом при проектировании самолета», — приводит агентство слова собеседника.

Напомним, 15 апреля глава Минпромторга Денис Мантуров, комментируя проблемы, возникающие при эксплуатации самолетов Sukhoi, заявил, что Россия не планирует сокращать производство данных воздушных судов. Ранее сегодня «Прайм» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, сообщал о намерении Межгосударственного авиационного комитета (МАК) проверить качество подготовки пилотов «Аэрофлота».