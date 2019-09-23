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ОНФ присоединяется к числу недовольных ФГОСами и просит Голикову доработать их

Общество
17:12, 23 сентября 2019

Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева попросила вице-премьера по вопросам социальной политики Татьяну Голикову поручить Министерству просвещения доработать новые ФГОСы общего образования.

«В нынешней редакции проекты стандартов не ориентированы на приоритеты научно-технологического развития страны, междисциплинарное обучение, вариативность и использование сквозных технологий. Кроме того, большинство российских школ не сможет соответствовать предлагаемым в новых проектах ФГОС требованиям к условиям реализации программ», – цитирует Шмелеву ТАСС.

По её словам, на заседаниях комиссии по доработке ФГОСов она много раз вносила свои предложения по корректировке лично министру просвещения Ольге Васильевой, однако ни одно из них «не было учтено».

Шмелева отметила, что в новой редакции ФГОСы слишком сильно ограничивают преподавателей рамками учебных программ и не дают возможности учитывать индивидуальные особенности учеников.

Ранее по этому поводу уже выступили члены Комитета гражданских инициатив и педагоги, жестко раскритиковав новые образовательные стандарты в своем заявлении. Также Русская православная церковь выступила против ФГОСов, в которых не предусмотрено преподавание основ традиционных религий в рамках школьного курса «Основ религиозных культур и светской этики».

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