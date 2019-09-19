РПЦ считает, что отмена изучения религий в школах ударит по "потребностям семьи"

В РПЦ выступили против нового образовательного стандарта, который предполагает отказ от изучения религий в школах.

Как передает «Интерфакс», речь идет о предложенном Минпросвещения новом образовательном стандарте (ФГОС), в котором не предусмотрено преподавание основ традиционных религий в рамках школьного курса «Основ религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ).

В опубликованном заявлении синодального отдела религиозного образования и катехизации говорится, что в проекте ФГОСа для начальной школы в рамках этого курса предполагается преподавание только основ светской этики либо мировых религиозных культур. Кроме того, в средней школе преподавание религиозных культур по выбору семьи не предусмотрено вообще.

В РПЦ предупреждают, что введение нового стандарта фактически ликвидирует возможность воспитания детей в государственных школах «с учетом мировоззренческих и культурных потребностей семьи». В связи с этим отдел предложил министерству вынести проект ФГОСа на открытое обсуждение.

«Даже при искусственно сохраняющемся уже 10 лет экспериментальном минимальном объеме преподавания (всего 34 урока в одном 4-м классе) изучение детьми духовно-нравственной культуры оказывает на них положительное воздействие, о чем свидетельствуют множество учителей и родителей. Еще в начале введения ОРКСЭ в 2010 году подавляющее большинство детей заявили о желании продолжать его изучение в последующих классах, больше половины родителей высказывались за преподавание ОРКСЭ в школе не менее пяти лет. Эту позицию разделяют многие педагоги», — говорится в заявлении.

Накануне проект стандартов подвергла критике группа известных педагогов: по их мнению новые ФГОСы заточены под «зазубривание» и «контрреволюционны», вопреки данному президентом Путиным поручению обновить их.