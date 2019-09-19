Расстрелявший коллег в метро полицейский заявил, что те подкинули ему взятку

Подозреваемый в убийстве сотрудника ОСБ полицейский изложил свою версию инцидента на станции метро «Рязанский проспект».

Напомним, речь идет о произошедшей вечером в среду, 18 сентября, перестрелке на станции метро «Рязанский проспект»: сотрудник полиции метрополитена открыл огонь по полицейским ОСБ, когда те пытались задержать его по подозрению в вымогательстве взятки у гражданина, не имевшего документов. В результате инцидента один из сотрудников собственной безопасности скончался, второй был сильно ранен, в ночь на 19 сентября его прооперировали.

Как сообщает паблик «Омбудсмен полиции» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на свои источники, задержанный после инцидента сотрудник полиции метрополитена оказался старшим прапорщиком Алексеем Смирновым, имевшим опыт работы судебным приставом. Согласно его версии произошедшего, взятку у пассажира он не брал, однако коллеги из ОСБ намеревались подкинуть ему деньги, чтобы оформить задержание.

Кроме того, по информации паблика, сотрудников собственной безопасности, планировавших операцию по задержанию Смирнова, на самом деле было трое, однако третий от коллег отстал, а затем стал свидетелем гибели одного из раненых. Источники сообщества предположили, что уроженец Узбекистана, деньги у которого якобы вымогал сотрудник полиции метрополитена, был провокатором, работавшим вместе с ОСБ.

Уточняется также, что после выстрелов в полицейских старший прапорщик, по версии источников сообщества, вернулся на место и спокойно продолжил несение службы, сообщив о произошедшем в дежурную часть. Прибывшим на место ЧП росгвардейцам он якобы не оказал никакого сопротивления и пояснил им, что принял пытавшихся подсунуть ему купюру силовиков за гражданских, поскольку те не продемонстрировали ему удостоверения.

РИА «Новости» со ссылкой на МВД РФ ранее сообщало, что следователи проводят проверку с целью дать оценку действиям должностных лиц, планировавших и проводивших оперативно-розыскные мероприятия в отношении подозреваемого.