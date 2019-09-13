В Москве планируют провести шествие памяти жертв государственного террора

Инициативная группа общественного проекта «Декоммунизация» планирует провести 6 октября в Москве шествие с портретами жертв политических репрессий по аналогии с «Бессмертным полком», сообщает «Интерфакс». Для этого в установленные законом сроки будет подано уведомление.

Предполагается, что участники пройдут по городу с портретами жертв государственного террора 1918-1953 годов. Кроме того, они потребуют прекратить политические репрессии и в современной России.

Также в мэрию было направлено письмо от общественников, которые просят мэра Москвы Сергея Собянина помочь в проведении акции. Среди подписантов лидер ПАРНАС Михаил Касьянов, председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова, профессор Высшей школы экономики Владимир Рыжков и другие.

Запланированная траектория маршрута — от Соловецкого камня на Лубянке до «Стены скорби» на проспекте Сахарова. Сообщается, что к акции могут присоединиться еще 30 российских городов.