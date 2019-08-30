В российские войска началась поставка нового пистолета "Удав"

Новейший российский пистолет «Удав» начал поставляться в российские войска.

Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил индустриальный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов. «Сейчас мы прошли государственные испытания, идет поставка в войска», – сообщил он, отметив, что конструктору пистолета Ивану Козлову всего 26 лет.

Пистолет разработан в подольском Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения. Его длина – 206 мм. Масса в неснаряженном виде – 780 г, в снаряженном – почти килограмм. Вместимость магазина находится на уровне лучших мировых образцов и составляет 18 патронов.

Оружие использует российские патроны калибра 9 на 21 мм, что позволяет пробивать на дистанции 50 м броневую пластину толщиной 4 мм.

Ожидается, что уже в 2019 году будет представлена гражданская версия пистолета для спортсменов-стрелков, пишут «Известия».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Росгвардия разместила тендер на покупку пистолетов-электрошокеров «Шторм» стоимостью в 3,7 млн рублей.