Росгвардия купит 430 пистолетов-электрошокеров для "воздействия на нарушителей"

Росгвардия разместила тендер на покупку пистолетов-электрошокеров «Шторм» стоимостью в 3,7 млн рублей.

Внимание на размещенный на портале госзакупок тендер обратило РБК. В заявке сказано, что обойтись один такой прибор ведомству должен в 8,7 тысячи рублей. Всего же Росгвардия намерена закупить 430 пистолетов-электрошокеров, что будет стоить порядка 3,7 млн рублей.

Отмечается, что такое устройство может работать при температурах от –20 до +50 градусов. Шокер предназначен «для контактно-дистанционного нелетального воздействия на правонарушителя сериями электрических разрядов тока высокого напряжения», оснащен лазерной указкой и фонарем.

Заявки можно подавать до 11 сентября. Пистолеты-электрошокеры должны быть поставлены до 1 ноября 2019 года.