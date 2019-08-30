Бабье лето и сентябрь без дождей пообещали москвичам в Гидрометцентре

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что начало сентября в Москве будет теплым и сухим.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в пятницу, 30 августа, в Москве и области ожидается комфортная погода с переменной облачностью, отсутствием осадков и температурой воздуха до 24 градусов тепла.

Как передает агентство городских новостей «Москва», аналогичные метеопоказатели сохранятся в столичном регионе и в первой декаде сентября. По словам научного руководителя Росгидромета Романа Вильфанда, температурный фон на европейской части России в начале осени ожидается на три-пять градусов выше нормы, в связи с чем можно говорить о начале так называемого бабьего лета.

«Бабье лето точно будет в этом году. Мы уверенно можем говорить об этом. Первая неделя сентября уверенно может ассоциироваться с бабьим летом», — рассказал синоптик, добавив также, что в течение всего сентября в Москве не будет «частых и нудных дождей».