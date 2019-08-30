До +24 градусов и отсутствие осадков пообещали москвичам 30 августа

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в пятницу, 30 августа.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион продолжит находиться под влиянием антициклона, что обусловит теплую погоду с переменной облачностью и отсутствием осадков.

Температура воздуха в Москве днем 30 августа достигнет 22..24, по области — 20..25 градусов тепла. Ветер подует с северо-запада со скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление останется на повышенном фоне и составит 753 мм ртутного столба, что может вызвать симптомы недомогания и ухудшения общего состояния у лиц с неустойчивыми сосудистыми реакциями.