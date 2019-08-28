"Мемориал" попросил Счетную палату проверить Генпрокуратуру на предмет коррупции

Правозащитный центр «Мемориал» направил в Счетную палату обращение Людмилы Скоп с просьбой провести проверку Генеаральной прокуратуры на предмет коррупции с последующим привлечением Следственного комитета.

Еще в начале года бывшая сотрудница управления специального обеспечения Генпрокуратуры Людмила Скоп рассказала «Первому антикоррупционному СМИ» о финансовых схемах, которые процветают в ведомстве. Как пишет «Мемориал» со ссылкой на сведения Скоп, при переводе в другой регион сотрудники прокуратуры оставляют за собой служебные квартиры, оформляя их в собственность на себя или своих родственников, а на новом месте получают очередное жилье за государственный счет.

Также сотрудники прокуратуры якобы не сообщают или искажают в худшую сторону сведения о своих условиях проживания при обращении в жилищную комиссию, а последние сквозь пальцы смотрят на декларации прокуроров. Кроме того, некоторые сотрудники Генпрокуратуры, несмотря на то, что имеют статус пенсионеров и социальные карты, дающие льготы, все равно получают в управлении спецобеспечения проездные билеты за счет бюджетных средств. Также в ведомстве есть люди, которые лишь числятся в штате, но на работе появляются редко.

По словам Людмилы Скоп, на работе ее начали преследовать как очевидца коррупционных преступлений: устраивали травлю, публично и жестко критиковали, давали задания, не входящие в компетенцию, старались изолировать, исключали из приказов о премировании. Затем Скоп была уволена, позже СПЧ признал ее увольнение незаконным, но это ни на что не повлияло.